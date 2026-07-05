Об этом сообщили Изыумская МВА и Олег Синегубов, глава Харьковской ОГА.

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Что известно об атаке на Изюм?

В воскресенье, 5 июля, около 11:37, страна-агрессор совершила атаку на город Изюм в Харьковской области. В результате удара была разрушена АЗС (автозаправочная станция). Предварительно известно, что российские военные применили реактивную систему залпового огня "Торнадо-С".



Россияне уничтожили АЗС в Изюме / Фото Олега Синегубова



Сотрудники ГСЧС пытаются потушить пожар в Изюме / Фото ГСЧС

Кто пострадал и погиб?

В результате атаки погиб 19-летний оператор АЗС. Еще четыре сотрудницы получили ранения, им оказывается необходимая медицинская помощь.



Россия совершила атаку на Харьковскую область / Фото ГСЧС

По сообщениям Харьковской областной прокуратуры, разрушениям подверглись:

административное здание АЗС;

операторская с торговым павильоном;

топливно-раздаточные колонки; покрытие прилегающей территории.

Также враг повредил 7 транспортных средств, находившихся на территории станции. На месте работали соответствующие службы по ликвидации последствий пожара.



Последствия российского удара / Фото ГСЧС

Российские удары по АЗС Украины

В субботу, 5 июля, Россия нанесла удары беспилотниками по Харькову. Вражеский дрон типа "Молния" также совершил атаку на автозаправочную станцию в Индустриальном районе города.

Кроме того, страна-агрессор вечером 4 июля нанесла удар по гражданской инфраструктуре Сум. Целью врага стала одна из автозаправочных станций города, где после атаки возник масштабный пожар. На данный момент известно о трех пострадавших женщинах.