В последнее время Россия все чаще использует для нанесения ударов по Украине реактивные ракеты "Шахед". Сегодня вечером оккупанты тоже их запустили.
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Где пролетают вражеские дроны и раздаются взрывы?
Где существует угроза дронов: смотрите на картеНе пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
Реактивные БПЛА в Запорожской области – курсом на Днепропетровскую область (Томаковка/Марганец). Николаев – БПЛА в направлении города. Группа БПЛА из Черного моря в направлении Николаевской области.20:54, 4 июля20:29, 4 июля20:03, 4 июля
Реактивные БПЛА в Запорожской области – курсом на Днепропетровскую область (Томаковка/Марганец).
Николаев – БПЛА в направлении города.
Группа БПЛА из Черного моря в направлении Николаевской области.