В последнее время Россия все чаще использует для нанесения ударов по Украине реактивные ракеты "Шахед". Сегодня вечером оккупанты тоже их запустили.

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Где пролетают вражеские дроны и раздаются взрывы?

Где существует угроза дронов: смотрите на карте

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20:54, 4 июля

Реактивные БПЛА в Запорожской области – курсом на Днепропетровскую область (Томаковка/Марганец).

20:29, 4 июля

Николаев – БПЛА в направлении города.

20:03, 4 июля

Группа БПЛА из Черного моря в направлении Николаевской области.