Останнім часом Росія дедалі частіше використовує для ударів по Україні реактивні "Шахеди". Цього вечора окупанти теж їх запустили.

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Де пролітають ворожі дрони, і лунають вибухи?

Де є загроза дронів: дивіться на карті