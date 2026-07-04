Останнім часом Росія дедалі частіше використовує для ударів по Україні реактивні "Шахеди". Цього вечора окупанти теж їх запустили.

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Де пролітають ворожі дрони, і лунають вибухи?

Де є загроза дронів: дивіться на карті

20:54, 4 липня

Реактивні БпЛА на Запоріжжі – курсом на Дніпропетровщину (Томаківка/Марганець).

20:29, 4 липня

Миколаїв – БпЛА в напрямку міста.

20:03, 4 липня

Група БпЛА з Чорного моря у напрямку Миколаївщини.