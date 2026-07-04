Останнім часом Росія дедалі частіше використовує для ударів по Україні реактивні "Шахеди". Цього вечора окупанти теж їх запустили.
Дивіться також Окупанти завдали удару по одній з найстаріших історичних споруд Запоріжжя
Де пролітають ворожі дрони, і лунають вибухи?
Де є загроза дронів: дивіться на карті
Читайте більше новин за менший час Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Реактивні БпЛА на Запоріжжі – курсом на Дніпропетровщину (Томаківка/Марганець). Миколаїв – БпЛА в напрямку міста. Група БпЛА з Чорного моря у напрямку Миколаївщини.20:54, 4 липня20:29, 4 липня20:03, 4 липня
Реактивні БпЛА на Запоріжжі – курсом на Дніпропетровщину (Томаківка/Марганець).
Миколаїв – БпЛА в напрямку міста.
Група БпЛА з Чорного моря у напрямку Миколаївщини.