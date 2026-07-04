Наразі відомо про трьох постраждалих жінок. Про це повідомляє ДСНС.

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Що відомо про атаку?

Російська армія ввечері вкотре атакувала Суми, завдавши удару безпілотником по одній з автозаправних станцій міста. Внаслідок влучання на території АЗС спалахнула пожежа, яка могла перекинутися на сусідні об'єкти.

На місце оперативно прибули рятувальники ДСНС. Попри небезпеку повторних російських ударів, вони розпочали гасіння пожежі та змогли повністю ліквідувати всі осередки займання, не допустивши поширення вогню.