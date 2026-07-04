Про це повідомила секретарка Запорізької міської ради Регіна Харченко.
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Які наслідки російської атаки?
Окупанти 4 липня завдали ударів по Запоріжжю. Внаслідок російської атаки було пошкоджено будівлю менонітської школи для дівчат на Верхній Хортиці.
Наслідки ворожої атаки: дивіться відеоНе користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
За словами Харченко, будівлю звели у 1904 році. Вона є пам'яткою архітектури та важливою частиною історичної спадщини Запоріжжя.
Коли ще ворог атакував Запоріжжя та область?
Російські військові 3 липня атакували Запоріжжя БпЛА. Внаслідок ворожих ударів руйнувань зазнало 7 відділення "Нової пошти".
На місце влучання одразу прибули рятувальники, правоохоронці та медики. Через атаку росіян загинув 50-річний співробітник компанії – Валерій Гафикін, який працював водієм.
Росія за допомогою ударних безпілотників завдала низки ударів по Запоріжжю протягом 29 червня. Унаслідок цього є пошкодження інфраструктури та транспортних засобів, постраждали люди, серед них – діти.