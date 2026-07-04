Про це повідомила секретарка Запорізької міської ради Регіна Харченко.

Дивіться також Росія атакувала Запоріжжя: поранено 10-річну дитину, у вогні – десятки машин

Які наслідки російської атаки?

Окупанти 4 липня завдали ударів по Запоріжжю. Внаслідок російської атаки було пошкоджено будівлю менонітської школи для дівчат на Верхній Хортиці.

Наслідки ворожої атаки: дивіться відео

За словами Харченко, будівлю звели у 1904 році. Вона є пам'яткою архітектури та важливою частиною історичної спадщини Запоріжжя.

Коли ще ворог атакував Запоріжжя та область?

Російські військові 3 липня атакували Запоріжжя БпЛА. Внаслідок ворожих ударів руйнувань зазнало 7 відділення "Нової пошти".

На місце влучання одразу прибули рятувальники, правоохоронці та медики. Через атаку росіян загинув 50-річний співробітник компанії – Валерій Гафикін, який працював водієм.

Росія за допомогою ударних безпілотників завдала низки ударів по Запоріжжю протягом 29 червня. Унаслідок цього є пошкодження інфраструктури та транспортних засобів, постраждали люди, серед них – діти.