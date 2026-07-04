Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
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Які наслідки російської атаки?
О 16:23 у Запоріжжі пролунали потужні вибухи. Росія атакувала місто керованими авіаційними бомбами. Станом на 17:11 відомо про 3 поранених, серед них – 10-річна дитина.
Повітряна тривога триває. Перебувайте у безпечних місцях до відбою,
– наголосив Федоров.
За словами начальника Запорізької ОВА, внаслідок атаки руйнувань зазнали приватні будинки, а також почалася пожежа на автостоянці, яку оперативно ліквідували рятувальники.
Наслідки ворожої атаки по Запоріжжю / Фото Івана Федорова
Федоров повідомив, що усі постраждалі наразі перебувають під наглядом медиків.