Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Які наслідки російської атаки?

О 16:23 у Запоріжжі пролунали потужні вибухи. Росія атакувала місто керованими авіаційними бомбами. Станом на 17:11 відомо про 3 поранених, серед них – 10-річна дитина.

Повітряна тривога триває. Перебувайте у безпечних місцях до відбою,

– наголосив Федоров.

За словами начальника Запорізької ОВА, внаслідок атаки руйнувань зазнали приватні будинки, а також почалася пожежа на автостоянці, яку оперативно ліквідували рятувальники.

Наслідки ворожої атаки по Запоріжжю / Фото Івана Федорова

Федоров повідомив, що усі постраждалі наразі перебувають під наглядом медиків.