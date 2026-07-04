Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

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Що відомо про наслідки удару по Полтавщині?

Під ворожою атакою опинилися промислове підприємство у Полтавському районі та об'єкт енергетичної інфраструктури в Миргородському районі. Унаслідок удару по енергооб'єкту в Миргородському районі без електропостачання тимчасово залишилися близько 600 споживачів. Наразі тривають роботи з відновлення електропостачання.

За попередньою інформацією, внаслідок обох атак постраждалих немає. До екстрених служб повідомлення про травмованих не надходили. Влада та профільні служби продовжують ліквідацію наслідків російської атаки та оцінюють завдані пошкодження.

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Останні атаки на Полтавщину

Російські війська вранці 4 липня атакували газовидобувний об'єкт "Нафтогазу" на Полтавщині. Після удару на підприємстві спалахнула пожежа, а його роботу тимчасово зупинили. Працівники встигли перейти в укриття, тому обійшлося без постраждалих. За даними компанії, Росія системно атакує українську газовидобувну інфраструктуру, намагаючись зірвати підготовку до опалювального сезону.

Увечері 3 липня російські дрони атакували АЗС у Лубенському районі Полтавщини. Внаслідок удару пошкоджено обладнання заправки, автомобіль і вікна, постраждали шестеро людей, серед яких – волонтерка зі Швеції. Згодом окупанти завдали ще одного удару по автомобілю поблизу АЗС, однак, за попередніми даними, цього разу обійшлося без травмованих.