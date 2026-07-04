Про це повідомила пресслужба "Нафтогазу".

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Які наслідки удару по Полтавщині?

"Нафтогаз" повідомив, що після атаки роботу підприємства зупинено, однак оцінити масштаби пошкоджень наразі неможливо.

На щастя, усі працівники вчасно перейшли в укриття та не постраждали.

Як зазначили в пресслужбі, цей об'єкт уже неодноразово ставав ціллю російських атак: ворог системно б'є по газовидобутку, намагаючись зменшити власний видобуток України та ускладнити підготовку до опалювального сезону.

Раніше голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич також повідомляв, що вранці російські дрони атакували одне з промислових підприємств у Полтавському районі.

Нагадаємо, цієї ночі окупанти вдарили по Україні балістичною ракетою Іскандер-М, керованою авіаційною ракетою Х-59/69 та 86 ударними БпЛА. За попередньою інформацією, силам ППО вдалося знешкодити 69 дронів.

Окрім Полтавщини, вночі під ударом також опинилася Одещина, внаслідок атаки там виникла пожежа в складській будівлі з продуктами харчування. На жаль, двоє людей постраждали, їм надають необхідну допомогу. Зараз на місці атаки працюють всі відповідні служби, а правоохоронні органи фіксують черговий воєнний злочин.