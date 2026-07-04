Об этом сообщил глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.

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Каковы последствия российской атаки?

В 16:23 в Запорожье прогремели мощные взрывы. Россия совершила атаку на город управляемыми авиационными бомбами. По состоянию на 17:11 известно о 3 раненых, среди них – 10-летний ребенок.

Воздушная тревога продолжается. Находитесь в безопасных местах до отбоя,

– подчеркнул Федоров.

По словам главы Запорожской областной государственной администрации, в результате атаки были повреждены частные дома, а также возник пожар на автостоянке, который спасатели оперативно потушили.

Последствия вражеской атаки на Запорожье / Фото Ивана Федорова

Федоров сообщил, что все пострадавшие в настоящее время находятся под наблюдением медиков.

Когда еще оккупанты провели атаку на Запорожье?

Вечером 3 июля оккупанты провели атаку на Запорожье с помощью беспилотников. В результате вражеских ударов были разрушены 7 отделений "Новой почты".

На место попадания сразу прибыли спасатели, правоохранители и медики. К сожалению, в результате атаки россиян погиб 50-летний сотрудник компании – Валерий Гафикин, который работал водителем.

Россияне днем 30 июня несколько раз нанесли удары по Запорожью. Оккупанты нанесли удары по трем разным локациям. Всего за полтора часа на город упало 7 кабу.