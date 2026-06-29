Таку інформацію повідомив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

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Які наслідки обстрілу Запоріжжя?

За даними місцевої влади, увечері 29 червня російські війська повторно атакували цивільний транспорт у Запоріжжі. Внаслідок вибуху російського дрона поруч з автобусом постраждали семеро людей, серед яких двоє дітей.

Дівчата 14 та 16 років, а також п'ятеро дорослих, віком від 23 до 64 років, отримують усю необхідну медичну допомогу,

– ідеться у повідомленні.

Пошкодження автобуса у Запоріжжі / Фото ОВА

Незадовго після цього росіяни завдали удару по будівлі Запорізької обласної державної адміністрації. Згідно з оприлюдненою інформацією, загоряння, яке виникло внаслідок атаки окупантів, рятувальникам вдалося локалізувати.



Наслідки першого удару по будівлі ОДА / Фото ОВА

Згодом цю ж будівлю атакували знову. За попередніми даними, внаслідок другого удару також ніхто не постраждав. Станом на момент публікації жодної додаткової інформації стосовно ворожого обстрілу не оприлюднювали.



Пошкодження унаслідок повторного удару / Фото ОВА

Раніше росіяни атакували Запоріжжя, завдавши удару по маршрутці в одному із районів міста. На жаль, унаслідок цього є щонайменше троє загиблих. Ще 8 осіб постраждали, серед них – дитина та дорослі віком від 50 до 77 років.