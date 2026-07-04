Об этом сообщила секретарь Запорожского городского совета Регина Харченко.

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Каковы последствия российской атаки?

4 июля оккупанты нанесли удары по Запорожью. В результате российской атаки было повреждено здание меннонитской школы для девочек на Верхней Хортице.

Последствия вражеской атаки: смотрите видео

По словам Харченко, здание было построено в 1904 году. Оно является памятником архитектуры и важной частью исторического наследия Запорожья.

Когда еще враг совершил атаку на Запорожье и область?

3 июля российские военные провели атаку на Запорожье с помощью БПЛА. В результате вражеских ударов были разрушены 7 отделений "Новой почты".

На место попадания сразу прибыли спасатели, правоохранители и медики. В результате атаки россиян погиб 50-летний сотрудник компании – Валерий Гафикин, который работал водителем.

Россия с помощью ударных беспилотников нанесла ряд ударов по Запорожью в течение 29 июня. В результате этого повреждена инфраструктура и транспортные средства, пострадали люди, в том числе дети.