Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Смотрите также Российский реактивный "Шахед" упал возле торгового центра в Харькове: вспыхнул пожар

Что известно об атаке на Харьков?

Российские войска продолжают атаковать Харьков беспилотниками. В этот раз вражеский дрон типа "Молния" нанес удар по автозаправочной станции в Индустриальном районе города.

Пока информация о масштабах разрушений, возможных пострадавших и других последствиях удара уточняется. На месте работают соответствующие службы.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в телеграмм-канале 24 Канала.

Напомним, днем ​​4 июля российские войска атаковали Харьков ударными беспилотниками. Один из реактивных "Шахедов" попал возле торгового центра в Слободском районе, вызвав пожар и уничтожив по меньшей мере 13 грузовиков на территории гражданского предприятия. Также под удар попал Киевский район города, где по предварительным данным пострадала женщина.

3 июля российские войска также нанесли удар по Харькову с помощью беспилотника. Впоследствии сообщили, что, вероятно, речь шла о дроне на оптоволокне, который раньше применяли только для атак на окраины города. Правоохранители устанавливают точный тип беспилотника, использованного оккупантами.

1 июля российские войска нанесли удар семью управляемым авиабомбам по Харькову. Под обстрелы попали Киевский, Основянский и Новобаварский районы города. В результате атаки погиб 15-летний парень, еще 32 человека, среди которых есть дети, получили ранения. Также были повреждены жилые дома, медицинское учреждение, спасательное подразделение, а в нескольких местах возникли пожары.