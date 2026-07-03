Об этом рассказала корреспондент 24 Канала из Харькова Анна Черненко, добавив, что относительно первого удара прокуратура сообщила, что россияне направили на город дрон на оптоволокне.

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Взрывы в Харькове: город атаковали беспилотники

Оптоволоконные FPV-дроны, как отметила корреспондентка из Харькова, уже начали долетать вглубь областного центра. Наблюдается неутешительная тенденция.

Они уже летают не только на окраинах Харькова, но и глубже в город. Удар пришелся по фасаду многоэтажного дома,

– рассказала Черненко.

В результате этой атаки пострадавших нет, дрон не смог пробить стену. Позже, после 14:00, произошел второй удар. Пострадали люди в машине, рядом с которой произошло попадание.

Также был поврежден транспорт коммунального предприятия, он тоже находился рядом с местом удара. К медикам обратились три человека,

– сообщила Черненко.

В настоящее время правоохранители устанавливают тип БпЛА, который был применен противником. Позже, после 15:00, произошел третий удар. Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что произошло попадание в автозаправочную станцию. По предварительной информации, за медицинской помощью никто не обращался.

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