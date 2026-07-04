Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

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Каковы последствия удара по Харькову?

Около 12:32 стало известно о попадании реактивного "Шахеда" возле торгового центра в Слободском районе Харькова.

По словам Игоря Терехова, на месте удара вспыхнул пожар, в настоящее время выясняются подробности.

Впоследствии мэр сообщил, что удар пришелся по территории гражданского предприятия – было уничтожено не менее 13 грузовиков. На момент публикации информация о пострадавших не поступала.

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До этого россияне также нанесли удар по Киевскому району Харькова: по предварительным данным, там пострадала женщина.

Напомним, днем ранее, 3 июля, российская армия также атаковала Харьков дроном. Впоследствии появилась информация, что это был беспилотник на оптоволокне – ранее такие БПЛА атаковали только окрестности областного центра. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают тип дрона, который был применен противником.