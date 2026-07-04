Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

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Які наслідки удару по Харкову?

Близько 12:32 стало відомо про влучання реактивного "Шахеда" біля торговельного центру у Слобідському районі Харкова.

За словами Ігоря Терехова, на місці удару спалахнула пожежа, наразі з'ясовуються деталі.

Згодом мер повідомив, що удар прийшовся по території цивільного підприємства – було знищено щонайменше 13 вантажівок. Станом на момент публікації інформація про постраждалих не надходила.

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Перед цим росіяни також вдарили по Київському району Харкова: за попередніми даними, там постраждала жінка.

Нагадаємо, днем раніше, 3 липня, російська армія також атакувала Харків дроном. Згодом з'явилася інформація, що це був безпілотник на оптоволокні – раніше такі БпЛА атакували лише околиці обласного центру. Наразі правоохоронці встановлюють тип дрона, який був застосований противником.