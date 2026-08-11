Зерно України можуть повезти через Молдову: який маршрут розглядають

Україна розглядає можливість перевозити зерно залізницею через Молдову до румунської Констанци, щоб зменшити залежність від морських маршрутів. Київ уже обговорює з Кишиневом пільговий тариф на транзит, який може бути на 50% нижчим за номінальний.

Україна хоче здешевити транзит зерна через Молдову

Україна розглядає залізничний маршрут через Молдову до румунського порту Констанца як безпечнішу альтернативу експорту Чорним морем, пише Reuters. Причиною такого кроку стали посилені російські атаки на українські судна та портову інфраструктуру в останні місяці.

За даними Reuters, українська сторона звернулася до Молдови з пропозицією встановити знижку 50% на номінальний тариф для перевезення українського зерна. Наразі Київ збирає інформацію від потенційних експортерів щодо можливих обсягів вантажів.

Водночас Молдовські залізниці запропонували Україні надати гарантії щодо обсягів зерна, які перевозитимуться через країну. Сторони наразі обговорюють часові рамки та потенційні обсяги транзиту.

За оцінкою колишнього керівника Молдовських залізниць Олега Тофілата, залізничний коридор через Молдову може перевозити до 4,5 мільйона тонн зерна на рік.

Українські оцінки дещо інші: за умови повноцінної роботи маршрут може забезпечити близько 10% експорту країни. При цьому Молдова вже використовувалася як транзитний шлях для українського зерна у 2022–2023 роках.

Російські атаки скорочують прогноз експорту України

Потреба в альтернативному маршруті виникла на тлі російських ударів по портовій інфраструктурі Одеського регіону. Україна традиційно відправляє понад 90% зернового експорту морем, тому проблеми з портами безпосередньо впливають на можливості аграрного сектору продавати продукцію за кордон.

Міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький 10 серпня повідомив Reuters, що прогноз експорту зерна у 2026–2027 маркетинговому році знизили з раніше очікуваних 43 мільйонів тонн до 38–40 мільйонів тонн через російські атаки на порти.

Аналітики APK-Inform також погіршили оцінку. Тепер вони очікують експорт на рівні 39,4 мільйона тонн, що на 8,6% менше за попередній прогноз.

Паралельно Україна та Молдова працюють над покращенням залізничного сполучення. Міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Володимир Боля 10 серпня відвідав Одеську область, де обговорив із українським колегою Миколою Калашником розвиток залізничних зв'язків та розширення транзиту.

Для Молдови такий маршрут також може стати економічно вигідним. Прем'єр-міністр країни Вассіле Тофан заявив, що Кишинів не повинен втрачати можливість отримувати мільйони євро транзитних доходів від перевезення українського зерна.

Таким чином, залізничний коридор через Молдову може стати для України додатковим інструментом підтримки експорту на випадок подальших атак на морську інфраструктуру. Водночас остаточні умови транзиту, зокрема його вартість та гарантовані обсяги перевезень, сторони ще узгоджують.

Раніше ми розповідали, що Росія, ймовірно, змінила підхід до атак на українську експортну інфраструктуру та почала бити по альтернативних сухопутних маршрутах. В ISW вважають, що мета таких ударів – ускладнити вивезення зерна й інших товарів та посилити тиск на українську економіку.