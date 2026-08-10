Росія могла атакувати міст заради зриву експорту

Російські війська, ймовірно, атакували міст у Маяках Одеської області, щоб перешкодити експорту українського зерна та інших товарів через альтернативний сухопутний коридор. Україна використовує цей маршрут після того, як російські удари порушили роботу морського експорту, розповідають аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті.

Експерти нагадали, що Росія вже атакувала міст у Маяках у грудні 2025 року. В ISW вважають, що нинішній удар може бути частиною ширшої кампанії Росії проти українських експортних можливостей. За оцінкою аналітиків, від липня 2026 року Москва активізувала зусилля, спрямовані на послаблення експортної інфраструктури України.

Зокрема, у ніч проти 19 липня російські удари знищили 60 тисяч тонн зерна в порту Чорноморськ на Одещині. Наприкінці липня у ВМС України повідомляли, що російські атаки вже пошкодили понад 20 суден та суттєво уповільнили роботу морського коридору.

Водночас Українська аграрна рада оцінювала, що через ракетні та дронові удари по портовій інфраструктурі Україна втратила близько третини своїх потужностей з експорту зерна.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Росія тисне на альтернативні маршрути

Через проблеми з морським експортом Україна змушена активніше використовувати альтернативні маршрути, зокрема через Дунай. Новий міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький повідомляв, що російські удари змушують шукати додаткові можливості для вивезення зерна та інших вантажів.

Саме тому удар по мосту в Маяках може мати ширше економічне значення. Ця інфраструктура є частиною сухопутного маршруту, який дозволяє продовжувати експорт української продукції в умовах постійних атак на морські шляхи.

В ISW зазначають, що Росія, ймовірно, поступово зміщує фокус своїх ударів із морського коридору на сухопутні маршрути. Таким чином Москва може намагатися не просто пошкоджувати окремі об'єкти, а системно ускладнювати експорт українського зерна та інших товарів.

Для України це створює додаткові логістичні ризики, адже скорочення доступних маршрутів може збільшувати вартість транспортування та час доставки продукції до іноземних покупців. Водночас конкретний масштаб наслідків атаки на міст у Маяках залежатиме від характеру пошкоджень та швидкості відновлення сполучення.

На тлі цих подій Туреччина запропонувала Росії та Україні запровадити мораторій на удари по торговельних суднах у Чорному морі. Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан озвучив цю пропозицію 9 серпня.

Водночас, за оцінкою ISW, останні атаки свідчать про те, що Росія може намагатися розширити тиск на українську експортну систему, атакуючи не лише морські, а й сухопутні альтернативи.