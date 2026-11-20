Вітчизняний аграрний сектор готується до серйозного випробування, яке змінить правила гри на ринку. Ситуація з експортом створює безпрецедентний тиск на внутрішню економіку та гаманці фермерів.

Чому виникла загроза для агроринку та кому доведеться рахувати збитки

У сезоні 2026/2027 років перехідні залишки пшениці, кукурудзи та ячменю можуть сягнути рекордних 32,7 мільйона тонн, що втричі перевищує торішні показники. Такий невтішний прогноз для вітчизняних аграріїв озвучили аналітики асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ). Головною причиною такого накопичення стало різке скорочення експорту, який впав майже вдвічі – до 20,2 мільйона тонн.

Найбільший удар припаде на виробників кукурудзи, адже саме вона формуватиме майже 59% усіх нереалізованих запасів. За оцінками експертів, на складах може осісти понад 19 мільйонів тонн цієї культури, оскільки її експорт обвалився з 21,3 до 6 мільйонів тонн.

Важливо! Для пересічних українців та фермерів це означає одне: надлишок зерна неминуче тиснутиме на внутрішні ціни, змушуючи агробізнес працювати на межі рентабельності та шукати нові моделі виживання.

Що кажуть експерти про вихід із ситуації та якою була ситуація в минулі роки

Щоб зупинити накопичення залишків, Україні потрібно щороку продавати за кордон щонайменше 42,5 мільйона тонн зерна. Однак навіть за умови збільшення експорту до 50 мільйонів тонн, ринок зможе збалансуватися лише через три роки.

Ситуація на зерновому ринку потребує відновлення темпів експорту, а також формування довгострокового підходу до управління виробництвом і реалізацією продукції,

– наголосив керівник аналітичного відділу УКАБ Максим Гопка.

Зверніть увагу! Подібний шок український агросектор вже переживав на початку повномасштабного вторгнення у 2021/2022 маркетинговому році. Тоді через блокування морських портів Росією залишки зерна різко підскочили до 19,4 мільйона тонн. У наступні сезони завдяки роботі зернового коридору цей показник вдалося поступово знизити до 3,6 мільйона тонн, проте нинішні прогнози перевищують історичний максимум одразу на 69%.

До речі, у сезоні 2026/27 Україна здійснила справжній прорив, ставши найбільшим зовнішнім постачальником ріпакового шроту до Європейського Союзу. Лише за перші 20 тижнів сезону вітчизняні компанії відвантажили понад 105 тисяч тонн цієї продукції.