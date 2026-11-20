Почему возникла угроза для агрорынка и кому придется подсчитывать убытки

В сезоне 2026/2027 годов переходные остатки пшеницы, кукурузы и ячменя могут достичь рекордных 32,7 миллиона тонн, что в три раза превышает прошлогодние показатели. Такой неутешительный прогноз для отечественных аграриев озвучили аналитики ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ). Главной причиной такого накопления стало резкое сокращение экспорта, который упал почти вдвое – до 20,2 миллиона тонн.

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Наибольший удар придется на производителей кукурузы, ведь именно она составит почти 59% всех нереализованных запасов. По оценкам экспертов, на складах может скопиться более 19 миллионов тонн этой культуры, поскольку ее экспорт обвалился с 21,3 до 6 миллионов тонн.

Важно! Для рядовых украинцев и фермеров это означает одно: избыток зерна неизбежно будет давить на внутренние цены, заставляя агробизнес работать на грани рентабельности и искать новые модели выживания.

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Что говорят эксперты о выходе из ситуации и какова была ситуация в прошлые годы

Чтобы остановить накопление остатков, Украине нужно ежегодно продавать за границу не менее 42,5 миллиона тонн зерна. Однако даже при условии увеличения экспорта до 50 миллионов тонн рынок сможет сбалансироваться лишь через три года.

Ситуация на зерновом рынке требует восстановления темпов экспорта, а также формирования долгосрочного подхода к управлению производством и реализацией продукции– подчеркнул руководитель аналитического отдела УКАБ Максим Гопка.

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Обратите внимание! Подобный шок украинский агросектор уже переживал в начале полномасштабного вторжения в 2021/2022 маркетинговом году. Тогда из-за блокирования морских портов Россией остатки зерна резко выросли до 19,4 миллиона тонн. В последующие сезоны благодаря работе зернового коридора этот показатель удалось постепенно снизить до 3,6 миллиона тонн, однако нынешние прогнозы превышают исторический максимум сразу на 69%.

Кстати, в сезоне 2026/27 Украина совершила настоящий прорыв, став " крупнейшим внешним поставщиком рапсового шрота в Европейский Союз ". Только за первые 20 недель сезона отечественные компании отгрузили более 105 тысяч тонн этой продукции.