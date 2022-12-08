Тарифи на електроенергію для бізнесу планують збільшити на 107%

З першого січня нового року уряд планує підвищити ціну електроенергії для бізнесу. Зросте також і вартість диспетчерських послуг. Загалом подорожчання складе 107% відносно нинішніх показників.

Проєкти зміни тарифів на 2023 рік опубліковано на сайті НЕК "Укренерго". Новий тариф на електроенергію складе 636,17 гривні/МВт-год, а послуги диспетчеризації здорожчають до 207,63 гривні.

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Зростання ціни на електроенергію для бізнесу відчують і звичайні споживачі, адже це неминуче приведе до подорожчання цін на більшість товарів.

Причини подорожчання електроенергії

Здорожчання електроенергії планується через декілька причин. Найголовніша з них –руйнування енергетичної інфраструктури російськими обстрілами. Серед інших факторів:

цінові зміни на водопостачання та водовідведення;

збільшення фізичного обсягу робіт через постійні обстріли з боку РФ та вартості цих робіт;

зростання витрат на сировину та матеріали;

зростання ціни палива;

збільшення витрат на капітальні інвестиції;

зростання прогнозних курсів долара та євро до гривні з одночасним збільшенням витрат на ПСО для "зеленої" генерації.

Як реагує на подорожчання бізнес

Підвищення тарифів електроенергію, на думку більшості представників бізнесу, стане для них нищівним ударом. На думку голови Асоціації власників малого та середнього бізнесу Руслана Соболя, в результаті Україна може взагалі втратити національне виробництво.

Підвищення тарифів на передачу та диспетчеризацію електроенергії – це нищівний удар для українського бізнесу. Це рішення викликало б багато питань навіть в мирний час, а під час війни – це просто неприпустимо. Якщо ми хочемо зберегти національне підприємництво, якщо ми хочемо зберегти національний бізнес – цього робити категорично не можна,

– заявив Соболь в інтерв'ю ТСН.

Що буде з тарифами для населення

Нагадуємо, що тарифи на світло не зміняться до кінця опалювального сезону. Таке рішення ухвалив Кабінет Міністрів України. Наразі діє фіксований тариф для індивідуальних побутових споживачів: