Конфлікт загострюється: Польща назвала українське зерно небезпечним

У Польщі заборонили імпорт українського зерна, попри рішення ЄС. Україна відреагувала на ці дії і тепер польський уряд погрожує розширенням списку заборон.

Чому Польща не приймає українське зерно

Ще минулої весни у ЄС затвердили заборону на імпорт українського зерна у деяких країнах: Польщі, Словаччині, Угорщині, Румунії, Болгарії. Термін дії обмежень сплив 15 вересня. Однак, не всі держави погодились на поновлення торговельних відносин.

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Польща несанкціоновано продовжила заборону. У відповідь, Україна повідомила про позов до СОТ, через це. Сьогодні Верховна контрольна палата Польщі заявила про проведення власного розслідування і виявлення шкідливих речовин у українській сировині.

Головний ветеринарний лікар палати стверджує, що відбулася перевірка 73 зразків зернової продукції. З них:

17 мали пестициди;

17 – сальмонела;

11 – ГМО;

6 – міотоксини.

У інших зразках виявили ртуть, свинець, кадмій та залізо. Загалом з січня по травень 2023 року перевірки виявили шкідливі речовини у 35% зразків, які перевірялися.

Конфлікт триває. Зеленський акцентував на тому, що ця ситуація недопустима і вона ставить під сумнів рішення ЄС. Тарас Качка наголошує що у відповідь на ці неправомірні дії Україна готує свій список заборонених продуктів з Польщі. Своєю чергою Матеуш Моравецький також повідомив про намір польського уряду реагувати на заяви українських політиків.