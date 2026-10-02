Енергетичний шок коштував ЄС 18 мільярдів: у Брюсселі назвали головну проблему

Цьогоріч уряди держав Європейського Союзу спрямували мільярди євро на пом'якшення удару від подорожчання нафти та газу. Ці кошти мали захистити гаманці звичайних домогосподарств та врятувати підприємства від банкрутства.

Чому Єврокомісія критикує допомогу

Про це йдеться у документі Єврокомісії, підготовленому до зустрічі міністрів фінансів країн єврозони 8 жовтня, пише Reuters.

Як підрахували в ЄС, після початку нового енергетичного шоку 25 країн ЄС запровадили заходи підтримки загальною вартістю 17,9 мільярда євро або близько 0,1% ВВП ЄС.

Однак у Єврокомісії звернули увагу на структуру цієї допомоги. На думку Брюсселя, головна проблема полягає в неефективності витрат.

Понад дві третини підтримки припадає на нецільові цінові заходи, а отже, не відповідає потребі в короткострокових заходах, які мають бути спрямовані на захист найбільш вразливих та на мінімізацію фіскальних витрат,

– наголосили в Комісії.

На думку Комісії, це не найефективніший спосіб реагування на енергетичний шок, оскільки такі заходи можуть збільшувати бюджетні витрати й водночас не концентрувати допомогу на тих, хто найбільше її потребує.

Що пропонує змінити Єврокомісія

Тому Єврокомісія вимагає змінити правила підтримки населення та компаній.

У Брюсселі вважають, що відповідь на високі ціни не повинна обмежуватися компенсаціями та зниженням рахунків. Країнам рекомендують:

збільшувати інвестиції в електричні мережі, щоб зробити енергосистему стійкішою до майбутніх потрясінь;

знизити податки на електроенергію порівняно з газом, щоб стимулювати відмову від викопного палива.

У Єврокомісії нагадують, що головний урок енергетичної кризи 2022-2023 років полягає у відмові від масового роздавання грошей. Якщо уряди хочуть реально допомогти споживачам, вони повинні розробляти виключно короткострокові, адресні та тимчасові програми підтримки.

Нагадаємо, ціни на енергоносії в Європі різко зросли після початку війни США проти Ірану. Зокрема, наприкінці вересня ціни на газ знову пішли вгору через обмеження постачання скрапленого природного газу з Катару. ЄС попередив країни блоку про ризик енергетичної цінової кризи та закликав продовжувати закачування газу в сховища.