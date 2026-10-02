Почему Еврокомиссия критикует помощь

Об этом говорится в документе Еврокомиссии, подготовленном к встрече министров финансов стран еврозоны 8 октября, пишет Reuters.

Как подсчитали в ЕС, после начала нового энергетического шока 25 стран ЕС ввели меры поддержки общей стоимостью 17,9 миллиардов или около 0,1% ВВП ЕС.

Однако в Еврокомиссии обратили внимание на структуру этой помощи. По мнению Брюсселя, главная проблема заключается в неэффективности расходов.

Более двух третей поддержки приходится на нецелевые ценовые меры, а значит, не соответствует потребности в краткосрочных мерах, которые должны быть направлены на наиболее уязвимые слои населения и минимизировать фискальные расходы,

– подчеркнули в Комиссии.

По мнению Комиссии, это не самый эффективный способ реагирования на энергетический шок, поскольку такие меры могут увеличивать бюджетные расходы и в то же время не концентрировать помощь на тех, кто в ней больше всего нуждается.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Что предлагает изменить Еврокомиссия

Поэтому Еврокомиссия требует изменить правила поддержки населения и компаний.

В Брюсселе считают, что ответ на высокие цены не должен ограничиваться компенсациями и снижением счетов. Странам рекомендуют:

увеличивать инвестиции в электрические сети, чтобы сделать энергосистему более устойчивой к будущим потрясениям;

снизить налоги на электроэнергию по сравнению с газом, чтобы стимулировать отказ от ископаемого топлива.

В Еврокомиссии напоминают, что главный урок энергетического кризиса 2022–2023 годов заключается в отказе от массовой раздачи денег. Если правительства хотят реально помочь потребителям, они должны разрабатывать исключительно краткосрочные, адресные и временные программы поддержки.

Напомним, цены на энергоносители в Европе резко выросли после начала войны США против Ирана. В частности, в конце сентября цены на газ снова пошли вверх из-за ограничения поставок сжиженного природного газа из Катара. ЕС предупредил страны блока о риске энергетического ценового кризиса и призвал продолжать закачку газа в хранилища.