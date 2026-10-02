Чому Єврокомісія критикує допомогу

Про це йдеться у документі Єврокомісії, підготовленому до зустрічі міністрів фінансів країн єврозони 8 жовтня, пише Reuters.

Як підрахували в ЄС, після початку нового енергетичного шоку 25 країн ЄС запровадили заходи підтримки загальною вартістю 17,9 мільярдів або близько 0,1% ВВП ЄС.

Однак у Єврокомісії звернули увагу на структуру цієї допомоги. На думку Брюсселя, головна проблема полягає в неефективності витрат.

Понад дві третини підтримки припадає на нецільові цінові заходи, а отже, не відповідає потребі в короткострокових заходах, які мають бути спрямовані на найбільш вразливих та мінімізувати фіскальні витрати,

– наголосили в Комісії.

На думку Комісії, це не найефективніший спосіб реагування на енергетичний шок, оскільки такі заходи можуть збільшувати бюджетні витрати й водночас не концентрувати допомогу на тих, хто найбільше її потребує.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Що пропонує змінити Єврокомісія

Тому Єврокомісія вимагає змінити правила підтримки населення та компаній.

У Брюсселі вважають, що відповідь на високі ціни не повинна обмежуватися компенсаціями та зниженням рахунків. Країнам рекомендують:

збільшувати інвестиції в електричні мережі, щоб зробити енергосистему стійкішою до майбутніх потрясінь;

знизити податки на електроенергію порівняно з газом, щоб стимулювати відмову від викопного палива.

У Єврокомісії нагадують, що головний урок енергетичної кризи 2022-2023 років полягає у відмові від масового роздавання грошей. Якщо уряди хочуть реально допомогти споживачам, вони повинні розробляти виключно короткострокові, адресні та тимчасові програми підтримки.

Нагадаємо, ціни на енергоносії в Європі різко зросли після початку війни США проти Ірану. Зокрема, наприкінці вересня ціни на газ знову пішли вгору через обмеження постачання скрапленого природного газу з Катару. ЄС попередив країни блоку про ризик енергетичної цінової кризи та закликав продовжувати закачування газу в сховища.