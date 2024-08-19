Україна на порозі найскладнішої зими із часів Другої світової війни

Зима 2024 – 2025 років може стати найважчою для українців. А все тому, що Україна втратила половину своїх енергетичних потужностей через російські обстріли, що створює загрозу для населення в умовах майбутньої зими.

Зима – загроза для України

Єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон заявила, що з весни 2024 року Росія значно посилила атаки на енергетичну та цивільну інфраструктуру України. Вона зазначила, що деякі обʼєкти були зруйновані повторно, навіть після швидкого відновлення.

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Представниця ЄС застерігає, що відключення електроенергії в українських домівках призведе до припинення роботи основних комунальних послуг. Зокрема, не працюватимуть водяні насоси та каналізаційні системи, а також може вийти з ладу опалення.

Наступна зима, найімовірніше, перевірить стійкість українського народу так, як не було на нашому континенті з часів Другої світової війни,

– заявила чиновниця.

Сімсон вважає, що деякі міста в Україні через усе вищевказане можуть стати непридатними для життя під час морозів взимку 2024/2025.

Російська армія своїми обстрілами руйнує резервні генератори, теплові пункти, сховища та електростанції, що, за словами Сімсон, "перетворило реконструкцію на сізіфову працю". Вона також попереджає, що зима 2024 – 2025 років може принести українцям "справжню гуманітарну катастрофу".

На сьогодні Росія знищила або захопила близько 9 гігаватів електроенергії, що виробляється Україною. Це половина електроенергії, необхідної Україні взимку,

— наголосила чиновниця.

Таким чином, єврокомісар звернулася до міжнародної спільноти із закликом надавати Україні всебічну допомогу, зокрема: