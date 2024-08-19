Украина на пороге самой сложной зимы со времен Второй мировой войны

Зима 2024-2025 годов может стать самой тяжелой для украинцев. А все потому, что Украина потеряла половину своих энергетических мощностей из-за российских обстрелов, что создает угрозу для населения в условиях предстоящей зимы.

Зима – угроза для Украины

Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что с весны 2024 года Россия значительно усилила атаки на энергетическую и гражданскую инфраструктуру Украины. Она отметила, что некоторые объекты были разрушены повторно, даже после быстрого восстановления.

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Представительница ЕС предостерегает, что отключение электроэнергии в украинских домах приведет к прекращению работы основных коммунальных услуг. В частности, не будут работать водяные насосы и канализационные системы, а также может выйти из строя отопление.

Следующая зима, вероятнее всего, проверит устойчивость украинского народа так, как не было на нашем континенте со времен Второй мировой войны,

– заявила чиновница.

Симсон считает, что некоторые города в Украине из-за всего вышеуказанного могут стать непригодными для жизни во время морозов зимой 2024/2025.

Российская армия своими обстрелами разрушает резервные генераторы, тепловые пункты, хранилища и электростанции, что, по словам Симсон, "превратило реконструкцию в сизифов труд". Она также предупреждает, что зима 2024-2025 годов может принести украинцам "настоящую гуманитарную катастрофу".

На сегодня Россия уничтожила или захватила около 9 гигаватт электроэнергии, вырабатываемой Украиной. Это половина электроэнергии, необходимой Украине зимой,

- подчеркнула чиновница.

Таким образом, еврокомиссар обратилась к международному сообществу с призывом оказывать Украине всестороннюю помощь, включая: