Зима – загроза для України
Єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон заявила, що з весни 2024 року Росія значно посилила атаки на енергетичну та цивільну інфраструктуру України. Вона зазначила, що деякі обʼєкти були зруйновані повторно, навіть після швидкого відновлення.
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Представниця ЄС застерігає, що відключення електроенергії в українських домівках призведе до припинення роботи основних комунальних послуг. Зокрема, не працюватимуть водяні насоси та каналізаційні системи, а також може вийти з ладу опалення.
Наступна зима, найімовірніше, перевірить стійкість українського народу так, як не було на нашому континенті з часів Другої світової війни,
– заявила чиновниця.
Російська армія своїми обстрілами руйнує резервні генератори, теплові пункти, сховища та електростанції, що, за словами Сімсон, "перетворило реконструкцію на сізіфову працю". Вона також попереджає, що зима 2024 – 2025 років може принести українцям "справжню гуманітарну катастрофу".
На сьогодні Росія знищила або захопила близько 9 гігаватів електроенергії, що виробляється Україною. Це половина електроенергії, необхідної Україні взимку,
— наголосила чиновниця.
Таким чином, єврокомісар звернулася до міжнародної спільноти із закликом надавати Україні всебічну допомогу, зокрема:
- ремонт пошкоджених електро- та теплогенерувальних об’єктів;
- постачання більшої кількості генераторів;
- установку сонячних панелей на дахах лікарень, шкіл і житлових будинків, адже децентралізована генерація електроенергії менш вразлива до атак;
- збільшення обсягу електроенергії, що може бути експортована в Україну з країн Європи;
- посилення захисту енергетичної інфраструктури.