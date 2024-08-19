Зима – угроза для Украины
Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что с весны 2024 года Россия значительно усилила атаки на энергетическую и гражданскую инфраструктуру Украины. Она отметила, что некоторые объекты были разрушены повторно, даже после быстрого восстановления.
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Представительница ЕС предостерегает, что отключение электроэнергии в украинских домах приведет к прекращению работы основных коммунальных услуг. В частности, не будут работать водяные насосы и канализационные системы, а также может выйти из строя отопление.
Следующая зима, вероятнее всего, проверит устойчивость украинского народа так, как не было на нашем континенте со времен Второй мировой войны,
– заявила чиновница.
Российская армия своими обстрелами разрушает резервные генераторы, тепловые пункты, хранилища и электростанции, что, по словам Симсон, "превратило реконструкцию в сизифов труд". Она также предупреждает, что зима 2024-2025 годов может принести украинцам "настоящую гуманитарную катастрофу".
На сегодня Россия уничтожила или захватила около 9 гигаватт электроэнергии, вырабатываемой Украиной. Это половина электроэнергии, необходимой Украине зимой,
- подчеркнула чиновница.
Таким образом, еврокомиссар обратилась к международному сообществу с призывом оказывать Украине всестороннюю помощь, включая:
- ремонт поврежденных электро- и теплогенерирующих объектов;
- поставку большего количества генераторов;
- установку солнечных панелей на крышах больниц, школ и жилых домов, ведь децентрализованная генерация электроэнергии менее уязвима к атакам;
- увеличение объема электроэнергии, что может быть экспортирована в Украину из стран Европы;
- усиление защиты энергетической инфраструктуры.