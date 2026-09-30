Вперше з кінця минулого опалювального сезону: Росія повернулась до масштабних атак

Росія знову масовано атакувала енергетичну інфраструктуру України ракетами та дронами. Удари були завдані по енергетичних обʼєктах в Києві, області та інших регіонах.

Що відомо про масовану атаку

Фактично, з початку цього літа не було дня, коли ворог не атакував би енергетичну інфраструктуру, про що написав прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

Сергій Корецький Прем'єр-міністр України Але настільки масована й комбінована атака відбулася вперше з кінця минулого опалювального сезону. У результаті нічної атаки є пошкодження та руйнування. Чекаю детальну доповідь щодо стану обладнання та строків відновлення.

Наголошується, що органи місцевої влади повинні перевірити готовність систем резервного живлення критичних обʼєктів в громадах та якнайшвидше завершити всі роботи з їх встановлення та підключення.

З вечора 29 вересня під ударом перебували 11 регіонів країни. Ворог бив не тільки по енергетиці, а по житлових будинках, соціальній інфраструктурі, цивільних підприємствах та залізниці. Станом на цю хвилину відомо про 14 постраждалих по країні.

Нагадаємо, що внаслідок бойових дій та обстрілів на ранок 30 вересня була знеструмлена частина споживачів у Києві, а також у Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Сумській та Харківській областях.

Крім того, постраждала Трипільська теплоелектростанція на Київщині внаслідок атак. Щойно це дозволить безпекова ситуація, фахівці розпочнуть ремонтні роботи.