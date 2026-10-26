З третьої спроби: росіяни знищили останній "Епіцентр" у Харкові

Російський терор продовжує цілеспрямовано випалювати цивільну інфраструктуру та бізнес у прифронтових регіонах. Чергова атака ворога завдала удару по великій торговельній мережі.

Що сталося у Харкові внаслідок російської атаки

Російські окупанти 24 жовтня цілеспрямовано випалили реактивними дронами останній гіпермаркет мережі "Епіцентр", який продовжував функціонувати у Харкові – про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Серія прямих влучань спровокувала масштабну пожежу, що миттєво поглинула всі торговельні зали та складські приміщення. Зокрема, лише за останні два місяці гіпермаркет атакували вже три рази.

Ігор Терехов Міський голова Харкова З третьої спроби росіяни знищили останній "Епіцентр", який продовжував працювати в Харкові. За останні два місяці вони тричі атакували цей гіпермаркет. Після перших двох прильотів його вдавалося відновлювати й повертати до роботи.

Однак у суботу, 24 жовтня, серія влучань реактивними дронами спричинила надто масштабну пожежу. Вогонь миттєво охопив всі торговельні зали та склади.

Для прифронтового міста це не просто руйнування, а серйозний економічний удар. Насамперед йдеться про втрату сотень робочих місць, що є критичною подією для місцевого ринку праці.

Крім того, саме до "Епіцентру" містяни приходили після обстрілів осель купувати матеріали для ремонту за державною програмою "єВідновлення";

а також реалізовували сертифікати від благодійних фондів, аби придбати найнеобхідніше для дому та побуту.

Зараз місцева влада перебуває на постійному зв'язку з керівництвом знищеного магазину, намагаючись мінімізувати економічні наслідки для людей.

Місто зі свого боку готове надати необхідну комунальну й оперативно-технічну підтримку – допомогти з розчищенням території, прибиранням уламків та впорядкуванням майданчика,

– сказав Ігор Терехов.

Він додав, що збереження робочих місць і підтримка економічної активності залишаються для Харкова питанням виживання.

Нагадаємо, що росіяни атакували "Епіцентри" у різних регіонах. Лише за добу ворог завдав удару по чотирьох містах. У компанії це назвали тотальним знищенням мережі.

Наразі ворог регулярно атакує магазини "Епіцентр". Минулого тижня постраждав гіпермаркет у Миколаївській області.