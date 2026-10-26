С третьей попытки: россияне уничтожили последний "Эпицентр" в Харькове

Что произошло в Харькове в результате российской атаки

24 октября российские оккупанты целенаправленно выжгли реактивными дронами последний гипермаркет сети "Эпицентр", который продолжал функционировать в Харькове, об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

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Серия прямых попаданий вызвала масштабный пожар, который мгновенно охватил все торговые залы и складские помещения. В частности, только за последние два месяца гипермаркет подвергался атакам уже три раза.

Игорь Терехов Мэр Харькова С третьей попытки россияне уничтожили последний "Эпицентр", который продолжал работать в Харькове. За последние два месяца они трижды провели атаки на этот гипермаркет. После первых двух ударов его удавалось восстанавливать и возвращать к работе.

Однако в субботу, 24 октября, серия попаданий реактивными дронами вызвала чрезмерно масштабный пожар. Огонь мгновенно охватил все торговые залы и склады

Для прифронтового города это не просто разрушение, а серьезный экономический удар. Прежде всего речь идет о потере сотен рабочих мест, что является критическим событием для местного рынка труда.

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Кроме того, именно в "Эпицентр" горожане приходили после обстрелов домов, чтобы покупать материалы для ремонта в рамках государственной программы "еВосстановление";

а также реализовывали сертификаты от благотворительных фондов, чтобы приобрести самое необходимое для дома и быта.

Сейчас местные власти находятся на постоянной связи с руководством разрушенного магазина, пытаясь минимизировать экономические последствия для людей.

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Город, со своей стороны, готов оказать необходимую коммунальную и оперативно-техническую поддержку – помочь с расчисткой территории, уборкой обломков и благоустройством площадки"– сказал Игорь Терехов.

Он добавил, что сохранение рабочих мест и поддержка экономической активности остаются для Харькова вопросом выживания.

Напомним, что " россияне провели атаку на "Эпицентры" " в различных регионах. Только за сутки враг нанес удар по четырем городам. В компании это назвали тотальным уничтожением сети.

В настоящее время враг регулярно атакует магазины "Эпицентр". На прошлой неделе пострадал гипермаркет в Николаевской области.