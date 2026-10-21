Что известно о последствиях атаки противника
В результате российской атаки в Первомайске повреждено здание торгового центра "Эпицентр", о чем сообщил глава Николаевской ОВА Георгий Решетилов.
Пострадали восемь человек:
- пять женщин в возрасте от 28 до 56 лет;
- трое мужчин в возрасте от 23 до 43 лет.
Две женщины госпитализированы, их состояние – средней тяжести,
– написал Решетилов.
Остальные пострадавшие получили медицинскую помощь. В дальнейшем они будут лечиться амбулаторно.
В ГСЧС подтвердили, что вечером 20 октября российская армия в очередной раз атаковала объект гражданской инфраструктуры в Николаевской области. И на этот раз удар беспилотным летательным аппаратом пришелся по торговому центру в городе Первомайске.
На месте возник масштабный пожар,
– добавили в сообщении.
По состоянию на 08:00 21 октября пожар был полностью ликвидирован.
Напомним, что россияне повредили здание гипермаркета "Эпицентр" в Умани. В результате атак там вспыхнул пожар.
А 20 октября было зафиксировано попадание на территории "Эпицентра" в Ковеле Волынской области. Там пострадали складские помещения.