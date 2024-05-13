Норвезька Equinor замінила "Газпром" на ринку газу

Норвезький нафтогазовий гігант Equinor зайняв місце у постачанні газу до Європи, яке колись належало російському "Газпрому". Компанія грає велику роль у формуванні цін на континентальному ринку.

Газпром витіснили з європейського ринку

Через російське вторгнення в Україну ціни на енергоносії різко зросли, а норвезька Equinor замінила "Газпром".

Читайте також Для відновлення енергетики: Британія спрямовує додаткові 23 мільйони євро Україні

Нині Норвегія транспортує 30% від усього імпортованого газу до ЄС – це на 5% менше ніж постачав "Газпром" свого часу. Тобто понад 109 мільярдів кубометрів природного газу експортувалося Норвегією минулого року – з них приблизно дві третини продані компанією Equinor.

У світлі нещодавнього сплеску популярності компанії, існують занепокоєння щодо потенційних ризиків, на які можуть наражати свої країни європейські лідери, перебуваючи у надмірній залежності від єдиного постачальника. Тим не менш, Норвегія розглядається як надійний торговельний партнер з перевіреною репутацією стабільного постачання ресурсів до Європи.

У відповідь на нещодавнє скорочення експорту російського газу в Норвегії спочатку виникло обурення через вищі ціни на газ порівняно з Росією. Критики стверджували, що Норвегія отримує вигоду за рахунок Європи. Однак, коли уряди почали приймати нові ринкові умови, невдоволення вщухло.

Експорт норвезького газу досяг рекордного рівня – 1,4 трильйона крон або 130 мільярдів доларів у 2022 році.

Важливою подією минулого літа стало збільшення присутності Equinor в Європі, коли компанія оголосила про продовження технічного обслуговування своїх основних газових об'єктів. Ця заява призвела до стрімкого зростання цін на газ майже на 20%.

Останнім часом будь-яка потенційна загроза постачанню палива викликає занепокоєння на ринку. Це може призвести до небажаних наслідків, таких як постійні коливання цін на ринку природного газу. Відповідно промислові компанії можуть обмежити використання палива, а рахунки домогосподарств, ймовірно, зростуть.