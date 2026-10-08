"Діра" в санкціях: як Естонія вивела російського постачальника з-під удару ЄС

Європейський Союз погодив новий масштабний пакет санкцій проти Росії, але в ньому залишили один виняток. Несподівано зі списку обмежень прибрали російську компанію.

Чому Естонія попросила про виняток

Постачальника рідкісноземельних матеріалів із Росії виключили із запропонованого 22-го пакета санкцій на прохання Естонії, пише ERR.

Спочатку про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, зазначивши, що з початкової пропозиції прибрали одну російську компанію та пов'язану з нею фізичну особу. Однак назви фірми та людини він не розкрив.

Пізніше представниця Естонії в Брюсселі Керстін Лепік підтвердила виданню цю інформацію.

Так, ми попросили виключити одну російську компанію та пов'язану з нею фізичну особу з майже 1 600 фізичних осіб і компаній у санкційному списку,

– сказала вона.

За словами речниці, російська компанія постачає NPM Silmet матеріали, які мають стратегічне значення для Європи. Зокрема, до галузей, які залежать від цього, належать виробники електромобілів та авіаційна промисловість.

Зауважте! NPM Silmet переробляє рідкісноземи для подальшого використання, зокрема у виробництві вітрових турбін.

Чи можуть запровадити санкції

Водночас в Естонії наголосили, що NPM Silmet уже шукає альтернативні джерела постачання матеріалів, які зараз імпортує з Росії.

Відтак, Таллінн не відмовляється від можливості запровадити санкції проти російського постачальника надалі, але потребує відтермінування.

Естонія перегляне питання внесення цієї російської компанії та фізичної особи до санкційного списку наступного року,

– зауважила Лепік.

Нагадаємо, 7 жовтня посли країн ЄС погодили новий пакет санкцій проти Росії. До санкційного списку потрапили 743 фізичні особи та 826 компаній, пов'язаних із російським військово-промисловим комплексом, зокрема, з виробництвом ракет, двигунів, безпілотників, військової електроніки та іншої продукції.