Почему Эстония попросила о исключении

Поставщика редкоземельных материалов из России исключили из предложенного 22-го пакета санкций по просьбе Эстонии, пишет ERR.

Первым об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, отметив, что из первоначального предложения исключили одну российскую компанию и связанное с ней физическое лицо. Однако названия фирмы и имя человека он не раскрыл.

Позже представительница Эстонии в Брюсселе Керстин Лепик подтвердила изданию эту информацию.

Да, мы попросили исключить одну российскую компанию и связанное с ней физическое лицо из почти 1 600 физических лиц и компаний в санкционном списке,

– сказала она.

По словам пресс-секретаря, российская компания поставляет NPM Silmet материалы, имеющие стратегическое значение для Европы. В частности, к отраслям, зависимым от этого, относятся производители электромобилей и авиационная промышленность,

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Обратите внимание! NPM Silmet перерабатывает редкоземельные элементы для дальнейшего использования, в частности в производстве ветровых турбин.

Могут ли ввести санкции

В то же время в Эстонии подчеркнули, что NPM Silmet уже ищет альтернативные источники поставок материалов, которые сейчас импортирует из России.

Таким образом, Таллинн не отказывается от возможности ввести санкции против российского поставщика в будущем, но нуждается в отсрочке.

Эстония пересмотрит вопрос о включении этой российской компании и физического лица в санкционный список в следующем году,

– отметила Лепик.

Напомним, 7 октября послы стран ЕС согласовали новый пакет санкций против России. В санкционный список попали 743 физических лица и 826 компаний, связанных с российским военно-промышленным комплексом, в частности, с производством ракет, двигателей, беспилотников, военной электроники и другой продукции.