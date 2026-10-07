Что известно о введении санкций

Также в список попали 77 человек, "избранных" в Государственную думу от временно оккупированных территорий, что сообщил журналист "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк.

Он сообщил, что ЕС также продлил санкции в связи с применением химического оружия. В список вошли 31 человек и 6 компаний.

В частности, 6 октября в Reuters писали: ожидается, что послы ЕС одобрят около 1 650 новых санкционных позиций в рамках санкционного режима блока против России. А большинство из них коснется российского военно-промышленного комплекса.

Пакет, предложенный дипломатической службой ЕС (EEAS), станет крупнейшим по количеству новых санкционных позиций с начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году,

– говорится в материале.

После одобрения послами списки будут переданы министрам иностранных дел стран ЕС в понедельник – для окончательного утверждения.

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Напомним, что последний 21-й пакет санкций ЕС был принят в июле.

Однако ЕС может исключить из санкционного списка еще двух олигархов и бизнесменов: Михаила Гуцериева и Виктора Шевцова.