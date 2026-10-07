Что известно о введении санкций
Также в список попали 77 человек, "избранных" в Государственную думу от временно оккупированных территорий, что сообщил журналист "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк.
Он сообщил, что ЕС также продлил санкции в связи с применением химического оружия. В список вошли 31 человек и 6 компаний.
В частности, 6 октября в Reuters писали: ожидается, что послы ЕС одобрят около 1 650 новых санкционных позиций в рамках санкционного режима блока против России. А большинство из них коснется российского военно-промышленного комплекса.
Пакет, предложенный дипломатической службой ЕС (EEAS), станет крупнейшим по количеству новых санкционных позиций с начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году,
– говорится в материале.
После одобрения послами списки будут переданы министрам иностранных дел стран ЕС в понедельник – для окончательного утверждения.
Напомним, что последний 21-й пакет санкций ЕС был принят в июле.
Однако ЕС может исключить из санкционного списка еще двух олигархов и бизнесменов: Михаила Гуцериева и Виктора Шевцова.