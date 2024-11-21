Україна втрачає мільярди через фейкові інвалідності: у скільки обходяться фальшиві пенсії

Україна втрачає значні кошти через фейкові пенсії за інвалідністю. Це не лише навантажує бюджет, але й позбавляє підтримки тих, хто її справді потребує.

Скільки витрачає Україна на фейкові інвалідності

У 2023 році півтора мільйона українців отримували пенсії за інвалідністю. За оцінками, близько 20% з них могли мати неправдивий статус, що коштує бюджету понад 1 мільярд гривень щомісяця, повідомляє 24 Канал з посиланням на Романа Ланського, колишнього радника міністра охорони здоров'я.

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Ланський зазначив, що навіть якщо припустити, що оцінки завищені вдвічі, це все одно понад 6 мільярдів гривень на рік. Це значна сума для бюджету з дефіцитом.

Роман Ланський Співзасновник GovTech-компанії Strimco, колишній радник міністра охорони здоров'я Крім того, ці люди можуть отримувати кілька тисяч гривень субсидій і користуватися іншими пільгами. За цю суму можна подвоїти всі централізовані медичні закупівлі в країні чи в шість разів збільшити видатки на лікування онкології. Або майже тричі забезпечити військового одягом та спорядженням.

Ланковський зазначив, що фейкові інвалідності також часто оформлюють у маленьких містах, щоб отримати додатковий дохід, субсидії на комунальні послуги та інші пільги. За його словами, нині цей показник значно зріс.

Зараз, на жаль, цей показник в абсолютному вимірі сильно зріс, бо фейкову інвалідність використовують як підставу для відстрочки за мобілізацією (у відсотковому вимірі – не обов’язково, бо так само багато поранених військових та цивільних отримують реальну інвалідність),

– сказав Ланський.

Цікаво! Як розповів Ланського, середня зарплата українського прокурора становить близько 68 тисяч гривень. Водночас пів сотні прокурорів Хмельницької області оформили інвалідності, отримавши додатково пенсій на суму щонайменше 54 мільйони гривень.