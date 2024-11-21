Украина теряет миллиарды из-за фейковых инвалидности: во сколько обходятся фальшивые пенсии

Украина теряет значительные средства из-за фейковых пенсий по инвалидности. Это не только нагружает бюджет, но и лишает поддержки тех, кто в ней действительно нуждается.

Сколько тратит Украина на фейковые инвалидности

В 2023 году полтора миллиона украинцев получали пенсии по инвалидности. По оценкам, около 20% из них могли иметь ложный статус, что стоит бюджету более 1 миллиарда гривен ежемесячно, сообщает 24 Канал со ссылкой на Романа Ланского, бывшего советника министра здравоохранения.

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Ланский отметил, что даже если предположить, что оценки завышены вдвое, это все равно более 6 миллиардов гривен в год. Это значительная сумма для бюджета с дефицитом.

Роман Ланский Сооснователь GovTech-компании Strimco, бывший советник министра здравоохранения Кроме того, эти люди могут получать несколько тысяч гривен субсидий и пользоваться другими льготами. За эту сумму можно удвоить все централизованные медицинские закупки в стране или в шесть раз увеличить расходы на лечение онкологии. Или почти трижды обеспечить военного одеждой и снаряжением.

Ланковский отметил, что фейковые инвалидности также часто оформляют в маленьких городах, чтобы получить дополнительный доход, субсидии на коммунальные услуги и другие льготы. По его словам, сейчас этот показатель значительно вырос.

Сейчас, к сожалению, этот показатель в абсолютном измерении сильно вырос, потому что фейковую инвалидность используют как основание для отсрочки по мобилизации (в процентном измерении – не обязательно, потому что так же много раненых военных и гражданских получают реальную инвалидность),

– сказал Ланский.

Интересно! Как рассказал Ланского, средняя зарплата украинского прокурора составляет около 68 тысяч гривен. В то же время полсотни прокуроров Хмельницкой области оформили инвалидности, получив дополнительно пенсий на сумму не менее 54 миллионов гривен.