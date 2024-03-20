Хто може сплачувати за газ за фіксованим тарифом

Минулого року Уряд прийняв рішення, що фіксує ціни на газ для постачальників природного газу. Існує велика ймовірність, що це рішення буде продовжено в цьому році.

Що відомо про цю ініціативу

Постанову про продовження дії урядового рішення на поточний рік внесло Міністерство розвитку громад, територій і інфраструктури України.

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Загалом, у міністерстві розглядають питання про те, щоб продовжити застосування спеціальних умов для учасників ринку природного газу.

Виходячи з необхідності продовження надання послуг з постачання гарячої води в населених пунктах України, визначення чітких передумов для підготовки до початку нового опалювального періоду 2024 — 2025 років, виникла необхідність продовжити постачання природного газу виробникам теплової енергії на умовах дії Положення до 15 квітня 2025 року,

— йдеться у пояснювальній записці.

Пропоновані ціни, які мають залишитися для ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг":

4 420 гривень за 1 тисячу кубічних метрів газу (включаючи ПДВ, без вартості транспортування) для виробництва тепла та постачання гарячої води населенню;

16 390 гривень за 1 тисячу кубічних метрів газу (включаючи ПДВ, без вартості транспортування) для бюджетних організацій.

Які зміни можуть відбутися

Планується внести зміни до нинішньої схеми розподілу платежів, яка передбачає таке співвідношення:

65% коштів спрямовується на спеціальний рахунок компанії "Нафтогаз Трейдинг";

35% коштів розподіляється між спеціальними рахунками підприємств, що займаються наданням послуг з теплопостачання та виробництва теплової енергії.

Запропоновані зміни мають на меті адаптувати розподіл коштів залежно від сезону. Так, у міжопалювальний період для компаній, які виробляють теплову енергію, але не займаються подачею гарячої води, пропонується наступна схема:

0% коштів надходить на спеціальний рахунок "Нафтогаз Трейдинг";

100% коштів перераховується на спеціальні рахунки підприємств, що провадять теплопостачання та теплогенерацію.

! З настанням опалювального сезону планується змінити пропорції розподілу на 60% і 40% відповідно.