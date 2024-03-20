Что известно об этой инициативе

Постановление о продлении действия правительственного решения на текущий год внесло Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

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В общем, в министерстве рассматривают вопрос о том, чтобы продолжить применение специальных условий для участников рынка природного газа.

Исходя из необходимости продолжения предоставления услуг по снабжению горячей воды в населенных пунктах Украины, определения четких предпосылок для подготовки к началу нового отопительного периода 2024 - 2025 годов, возникла необходимость продолжить поставки природного газа производителям тепловой энергии на условиях действия Положения до 15 апреля 2025 года,

- говорится в пояснительной записке.

Предлагаемые цены, которые должны остаться для ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг":

4 420 гривен за 1 тысячу кубических метров газа (включая НДС, без стоимости транспортировки) для производства тепла и снабжения горячей воды населению;

16 390 гривен за 1 тысячу кубических метров газа (включая НДС, без стоимости транспортировки) для бюджетных организаций.

Какие изменения могут произойти

Планируется внести изменения в нынешнюю схему распределения платежей, которая предусматривает такое соотношение:

65% средств направляется на специальный счет компании "Нафтогаз Трейдинг";

35% средств распределяется между специальными счетами предприятий, занимающихся предоставлением услуг по теплоснабжению и производству тепловой энергии.

Предложенные изменения имеют целью адаптировать распределение средств в зависимости от сезона. Так, в межотопительный период для компаний, которые производят тепловую энергию, но не занимаются подачей горячей воды, предлагается следующая схема:

0% средств поступает на специальный счет "Нафтогаз Трейдинг";

100% средств перечисляется на специальные счета предприятий, осуществляющих теплоснабжение и теплогенерацию.

Обратите внимание! С наступлением отопительного сезона планируется изменить пропорции распределения на 60% и 40% соответственно.