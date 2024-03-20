Что делать, когда приходят платежки за газ

Даже после того, как специалисты перекрыли газовую трубу, для бывшего потребителя могут поступать платежки с растущей суммой. В таком случае надо сначала обратиться к Оператору ГРМ, потому что именно он направляет счет.

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Для него нужно предоставить заявление о прекращении поставок газа с расторжением договора о доставке ресурса или доказательства об отключении. Далее оператор ГРС отправит корректные данные в ГК "Нафтогаз Украины".

На основании этих данных мы сможем сделать перерасчет суммы к оплате, а также аннулировать необоснованные начисления,

– написали в "Нафтогазе".

Тарифы на газ в апреле

В апреле не предусмотрено никаких изменений в тарифах на газ. Поэтому в "Нафтогазе", который поставляет ресурс более 90% украинцев, стоимость и в дальнейшем будет составлять 7,96 гривны за кубометр (с НДС)). У других поставщиков стоимость следующая: