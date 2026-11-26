Європейський Союз опинився на порозі серйозної політичної кризи через фінансування нашої держави. Головні донори блоку більше не готові миритися з позицією окремих країн, які саботують спільні рішення.

Чому в ЄС спалахнула суперечка через гроші для України

Європейські лідери під час саміту в Брюсселі розділилися в думках щодо того, хто саме має фінансувати нову кредитну програму для України на 45 мільярдів євро. Німеччина очолила кампанію за те, щоб зробити доступ до фондів наступного бюджету ЄС залежним від підтримки нашої держави, про що пише Bloomberg.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що отримав значну підтримку ідеї пов'язати багаторічний фінансовий план із допомогою Києву. Його підтримали Нідерланди та Литва, наголосивши, що українці борються за безпеку всієї Європи, тому фінансовий тягар мають нести всі 27 країн-членів, а не лише 23 чи 24.

Хто намагається заблокувати фінансову допомогу

Проти ініціативи Берліна різко виступив прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш, назвавши такі умови "абсолютно неприйнятними". Чехія, разом з Угорщиною та Словаччиною, раніше вже відмовилася від участі в українській кредитній програмі, а тепер до них хоче приєднатися ще й Болгарія.

Парадокс полягає в тому, що саме ці чотири країни, які вимагають для себе винятків, є одними з найбільших отримувачів коштів із бюджету ЄС. Німеччина, як головний донор європейської скарбниці, дає чіткий сигнал: якщо ви не берете участі у фінансуванні України, то не повинні користуватися певними благами з європейського бюджету.

Як це вплине на український бюджет та виплати

Для України ці 45 мільярдів євро є критично важливими, адже у 2027 році держава зіткнеться з фінансовим розривом у 70 мільярдів євро. Ці кошти потрібні вже найближчим часом, щоб забезпечити безперебійну роботу державних служб, виплату пенсій, зарплат бюджетникам та своєчасне постачання зброї на фронт.

Зверніть увагу! Минулого тижня Європейська комісія запропонувала залучити кошти для України на ринках капіталу під гарантії бюджету ЄС. Цей пакет передбачає до 25 мільярдів євро на військову допомогу та 20 мільярдів євро на загальну підтримку бюджету. Він стане доповненням до вже наявного кредиту від ЄС на 90 мільярдів євро, причому очікується, що блок візьме на себе виплату відсотків, які можуть сягнути 55 мільярдів євро.

Тим часом ми писали, що уряд Болгарії погодився підтримати надання Україні нового кредиту від Європейського Союзу на загальну суму 45 мільярдів євро, однак фінансуватиме виключно цивільні потреби.