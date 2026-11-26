Які умови висунула Болгарія щодо нового кредиту

Уряд Болгарії погодився підтримати надання Україні нового кредиту від Європейського Союзу на загальну суму 45 мільярдів євро, однак фінансуватиме виключно цивільні потреби, про що пише Reuters.

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Тобто Софія візьме участь лише у тій частині траншу, яка не стосується військової допомоги.

Прем'єр-міністр країни Румен Радев пояснив таке рішення наявністю великої болгарської діаспори на українських територіях. За його словами, саме на підтримці цих людей уряд хоче зосередити свою увагу.

Ми зробимо свій внесок, але Болгарія не виділятиме коштів на озброєння– наголосив політик під час саміту ЄС у Брюсселі.

Минулого тижня очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала новий підхід до фінансування України. Щоб обійти вето країн, які виступають проти постачання зброї, загальний кредит розділили на дві частини.

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До 25 мільярдів євро планують спрямувати на військову підтримку.

А ще 20 мільярдів євро підуть на інші нагальні потреби держави.

Нагадаємо, що проти участі у кредиті для України на 45 мільярдів євро виступають одразу чотири країни. До списку входять також Словаччина, Чехія та Угорщина.