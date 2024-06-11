Західні партнери запевнили Україну, що нададуть їй допомогу до кінця 2024 року

Західні партнери запевнили Україну, що вона отримає необхідну фінансову підтримку бюджету у 2024 році. Також тривають переговори на наступний рік.

Україні пообіцяли фінансову допомогу

У Берліні відбулось десяте засідання Керівного комітету Координаційної платформи донорів України.

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Сергій Марченко Міністр фінансів України Завдяки спільним зусиллям із партнерами, у тому числі в межах Координаційної платформи, ми отримали запевнення щодо залучення необхідного обсягу коштів до кінця 2024 року.

Він додав, що дуже важливо, аби підтримка надходила ритмічно та передбачувано. Це сприятиме стабільності та збалансованості держбюджету.

Далі спільно працюємо над забезпеченням джерел для фінансування бюджетних потреб у 2025 році,

– сказав він.

Для Укренерго дали кредит

Вчора у Берліні підписали угоду, яка зобов'язує Німеччину надати Україна кредит на 30,4 мільйона євро. Термін кредиту становить 30 років, з яких 10 років – гарантійний період.

Відсоткова ставка позики склала 2% річних.

Кошти підуть на підвищення стійкості української енергосистеми та забезпечення стабільної роботи магістральної високовольтної мережі "Укренерго".