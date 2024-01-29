Уряд призначив допомогу ще двом категоріям українців: хто зможе розраховувати на виплати

В Україні прийняли постанову, яка розширює можливості призначення допомогти малозабезпеченим. Ті родини, які опинились у ризику бідності, зможуть нею скористатися.

Кому призначатиметься допомога

Уряд України вирішив підтримати ВПО та українців, які повертатимуться з-за кордону та ще не встигли працевлаштуватись в Україні, а отже не мають власних джерел доходів.

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Відтак, допомога призначатиметься на 6 місяців:

родинам, що повернулись в Україну після тривалого (понад 90 днів поспіль) перебування за кордоном;

для родин внутрішньо переміщених осіб, які, внаслідок переміщення, не працювали або не сплачували ЄСВ.

Яка допомога малозабезпеченим

Допомога призначатиметься навіть якщо в вищеперерахованих родинах є працездатні непрацюючі особи, які не сплачували ЄСВ.

Нагадаємо, допомога малозабезпеченим призначається тим родинам, у яких сукупний розмір доходів не перевищує рівень забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї, так наразі:

для працездатних осіб це – 55% прожиткового мінімуму, тобто 1665,4 гривні;

для дітей – 140%; віком до 6 років – 3 588,2 гривні, від 6-18 років – 4 474,4 гривні;

для осіб, які втратили працездатність – 100% – 2 361 гривня.

Сприяння працевлаштуванню

Допомога розраховується як різниця між рівнем забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом.

Водночас аби сприяти поверненню українців до економічно самостійного життя, виплата допомоги для малозабезпечених поєднується з інструментами стимулювання до працевлаштування.

Так, якщо в родині ВПО чи мігрантів, які повертаються, є працездатні особи, що не працюють, то вони мають протягом двох місяців після призначення допомоги працевлаштуватись, або стати на облік в Державному центрі зайнятості.