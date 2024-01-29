Уряд призначив допомогу ще двом категоріям українців: хто зможе розраховувати на виплати
Джерело:Мінсоцполітики
В Україні прийняли постанову, яка розширює можливості призначення допомогти малозабезпеченим. Ті родини, які опинились у ризику бідності, зможуть нею скористатися.
Кому призначатиметься допомога
Уряд України вирішив підтримати ВПО та українців, які повертатимуться з-за кордону та ще не встигли працевлаштуватись в Україні, а отже не мають власних джерел доходів.
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Відтак, допомога призначатиметься на 6 місяців:
- родинам, що повернулись в Україну після тривалого (понад 90 днів поспіль) перебування за кордоном;
- для родин внутрішньо переміщених осіб, які, внаслідок переміщення, не працювали або не сплачували ЄСВ.
Яка допомога малозабезпеченим
Нагадаємо, допомога малозабезпеченим призначається тим родинам, у яких сукупний розмір доходів не перевищує рівень забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї, так наразі:
- для працездатних осіб це – 55% прожиткового мінімуму, тобто 1665,4 гривні;
- для дітей – 140%; віком до 6 років – 3 588,2 гривні, від 6-18 років – 4 474,4 гривні;
- для осіб, які втратили працездатність – 100% – 2 361 гривня.
Сприяння працевлаштуванню
Водночас аби сприяти поверненню українців до економічно самостійного життя, виплата допомоги для малозабезпечених поєднується з інструментами стимулювання до працевлаштування.
Так, якщо в родині ВПО чи мігрантів, які повертаються, є працездатні особи, що не працюють, то вони мають протягом двох місяців після призначення допомоги працевлаштуватись, або стати на облік в Державному центрі зайнятості.