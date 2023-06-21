Майже половина усієї суми: ЄС покриє витрати України на відбудову знищених міст

У ЄС заявили, що готові виділити значну суму грошей на відбудову знищеної інфраструктури в Україні. Мова йде про десятки мільярдів доларів.

Скільки ЄС виділить фінансової допомоги для України

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС покриє 45% усіх потреб України під час її відбудов до 2027 року. Ймовірно, сума становитиме приблизно 50 мільярдів євро загалом.

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Урсула фон дер Ляєн Президентка Європейської комісії До 2027 року дефіцит в українській податковій системі становитиме близько 60 млрд євро. Потреби у швидкому відновленні становитимуть близько 50 млрд євро. Це означає, що загалом дефіцит становитиме 110 млрд євро до 2027 року. Саме тому вчора я запропонувала членам ЄС покрити 45% цього дефіциту. Це становить приблизно 50 млрд євро для України.

Фінансування буде здійснюватися у виді грантів, кредитів та передачі заморожених російських активів на користь України.

Сьогодні ми детально обговоримо планування інвестицій і реформ. Цей план може стати якорем для всіх міжнародних донорів. Ми повинні мати прогнозованість. Це допоможе нашій координації та максимізує наш вплив,

– додала вона.

Як ЄС надаватиме допомогу Україні

Загалом механізм фінансування України складатиметься з трьох рівнів:

Фінансова підтримка

Для цього уряду потрібно підготувати план відновлення, реконструкції та модернізації країни і деталізувати реформи та інвестиції. Лише після цього ЄС виділить кошти Україні, зокрема, організацію найбільше цікавлять реформи державного управління, верховенстві права, боротьбі з корупцією та управління фінансами.

Спеціальна інвестиційна структура для України

Залучення і мобілізація державні та приватні інвестиції задля реалізації вищезгаданого плану, а також відновлення та реконструкції.

Технічна підтримка та інші допоміжні заходи

Це підтримка муніципалітету громадянського суспільства та заходи у рамках Інструменту підготовки до вступу.