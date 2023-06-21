Сколько ЕС выделит финансовую помощь для Украины

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что ЕС покроет 45% всех потребностей Украины во время ее восстановлений до 2027 года. Вероятно, сумма будет составлять примерно 50 миллиардов евро в целом.

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Урсула фон дер Ляен Президент Европейской комиссии К 2027 году дефицит в украинской налоговой системе составит около 60 млрд. евро. Потребности в скорейшем восстановлении составят около 50 млрд евро. Это означает, что в целом дефицит будет составлять 110 млрд евро к 2027 году. Поэтому вчера я предложила членам ЕС покрыть 45% этого дефицита. Это составляет около 50 млрд евро для Украины.

Финансирование будет производиться в виде грантов, кредитов и передачи замороженных российских активов в пользу Украины.

Сегодня мы подробно обсудим планирование инвестиций и реформ. Этот план может стать якорем для всех международных доноров. У нас должна быть прогнозируемость. Это поможет нашей координации и максимизирует наше влияние,

– добавила она.

Как ЕС будет оказывать помощь Украине

В общем механизм финансирования Украина будет состоять из трех уровней:

Финансовая поддержка

Для этого правительству следует подготовить план восстановления, реконструкции и модернизации страны и детализировать реформы и инвестиции. Только после этого ЕС выделит средства Украине, в частности, организацию больше всего интересуют реформы государственного управления, верховенство права, борьба с коррупцией и управление финансами.

Специальная инвестиционная структура для Украины

Привлечение и мобилизация государственных и частных инвестиций для реализации вышеупомянутого плана, а также восстановления и реконструкции.

Техническая поддержка и другие вспомогательные мероприятия

Это поддержка муниципалитета гражданского общества и мероприятия в рамках Инструмента подготовки к поступлению.

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