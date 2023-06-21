По словам европейского чиновника, это крупнейший финансовый инструмент для третьей страны, когда-либо представленный Европейской Комиссией. Подробности передает корреспондентка 24 канала из Брюсселя.

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Реконструкция и процесс вступления взаимосвязаны

Ukraine Facility – так будет называться новый инструмент, который будет способствовать поддержанию макрофинансовой стабильности, восстановлению, а также модернизации страны при внедрении ключевых реформ на пути ее вступления в ЕС. Он будет поддерживать переход к зеленой, цифровой и инклюзивной экономике, которая будет постепенно согласовываться с правилами и стандартами ЕС.

Такое решение связано с тем, что 18 миллиардов евро, выделенных в рамках микрофинансовой помощи Украины, иссякнут в этом году. По словам европейского чиновника, важно не только выиграть войну, но и отстроить Украину. Завтра, 21 июня, во время Международной конференции по восстановлению Украины в Лондоне партнеры обсудят затраты на реконструкцию, которые сейчас оценивают более чем в 400 миллиардов евро.

Высокопоставленное должностное лицо ЕС считает, что ущерб нанесенный Россией будет расти и в дальнейшем. В общем, необходимость создания нового фонда связана с финансовыми потребностями Украины, то есть это те же займы в виде микрофинансовой помощи. Кроме того, финансирование будет направлено на модернизацию Украины, поскольку она является государством-кандидатом в члены ЕС.

Нет смысла восстанавливать старую инфраструктуру, старую промышленность. Страна является кандидатом на вступление в ЕС, и поэтому, хотя ущерб ужасный и война трагическая, это также, цинично говоря, возможность для модернизации, поскольку мы реконструируем и преодолеваем то, что, по сути, все еще в значительной степени остается в прошлом – индустриальную структуру Советского Союза,

– сказал высокопоставленный чиновник на условиях анонимности.

В Еврокомиссии считают, что четырехлетний пакет помощи для Украины будет полезен не только восстановлению, но и при поступлении в ЕС. В общем эти два процесса в будущем будут неразрывно связаны между собой.

Без перспективы расширения трудно представить, как частные инвестиции будут поступать в больших объемах. И наоборот, без реконструкции очень трудно понять, как расширение может произойти экономически и социально устойчивым способом. Поэтому эти две вещи идут бок о бок,

– объяснил цель фонда европейский чиновник.

Три компонента нового фонда

Новый инструмент будет состоять из трех компонентов, чтобы государство могло продолжать оказывать государственные услуги, инвестировать в реконструкцию и проводить реформы, а также поддерживать украинское общество.

Первый компонент будет состоять из финансовой поддержки в виде грантов и займов, чтобы обеспечить стабильность. Украинское правительство должно подготовить План восстановления, реконструкции и модернизации страны, а также подробно описать реформы и инвестиции, которые будут сделаны в ходе вступления. Со своей стороны ЕС предложит выполнение определенных условий и график выплат.

Второй компонент – это специальная инвестиционная программа, которая привлечет государственные и частные инвестиции для восстановления и реконструкции Украины. По словам высокопоставленного чиновника, эта программа также обеспечит защиту частных инвесторов от рисков, потому что инвестиции могут появиться, если реформы и реконструкция будут проводиться должным образом.

Здесь гарантийный страховой бюджет обеспечивает стимул, а инвестиционная программа для Украины рассматривает это как путь развития, поэтому мы укрепляем гарантийный потенциал, чтобы иметь возможность привлекать кредиты и другие финансовые инструменты для инвесторов частного сектора с помощью таких посредников, как ЕИБ, ЕБРР, Всемирный банк и другие партнеры по реализации проекта,

– объяснил европейский чиновник.

Третий компонент предусматривает техническую помощь и другие вспомогательные меры, включая мобилизацию опыта реформ, поддержку местной власти, гражданского общества и другие формы двусторонней помощи, которые обычно оказывают странам в процессе вступления.

По данным высокопоставленного чиновника ЕС, первый компонент будет самым затратным. По предварительным прогнозам, на него выделят 39 миллиардов евро, второй компонент будет предусматривать 8 миллиардов евро, третий – 3 миллиарда евро соответственно. В Брюсселе не исключают, что вокруг второго компонента сможет объединиться и международное сообщество, в том числе страны-партнеры и международные организации. Также идет работа по возможному использованию российских активов для реконструкции Украины.

После подписания соглашения с Украиной Еврокомиссия определит контрольный срок выполнения условий для оказания помощи. В отличие от действующих инструментов для государств-членов, в случае невыполнения условий, Комиссия будет вычислять соответствующую сумму по ежеквартальному платежу и переносить вперед.

Аудиторский совет будет следить за недопущением коррупции

Опираясь на ведущие позиции Украины среди коррумпированных стран в прошлом, механизм будет предусматривать систему аудита и контроля. Это беспрецедентный шаг от Еврокомиссии.

Во-первых, реформа аудита и контроля будет необходимым условием, предусмотренным Планом. Кроме того, Еврокомиссия сможет проверять выполнение проектов, а также следить за возможным злоупотреблением денежными средствами.

После заключения соглашения Украина будет юридически обязана обеспечить сбор и доступ к данным о физических и юридических лицах, получающих финансирование на реализацию мероприятий, предусмотренных Планом. Ожидается, что Украина будет ежегодно отчитываться Комиссии о прогрессе, а также будет отчитываться об израсходованных средствах.

Еврокомиссия будет отчитываться перед Европарламентом и Европейским Советом раз в год относительно эффективности использования Украиной финансовой помощи.

По словам высокопоставленного чиновника, в ЕС ценят борьбу Украины с коррупцией, однако этот процесс может занять больше времени.

Как вы знаете, в Евросоюзе нулевая толерантность к коррупции и мошенничеству со средствами бюджета ЕС. Отсюда возникла идея создания независимого аудиторского совета как дополнительного инструмента. Аудиторский совет был бы инстанцией, органом, где руководство назначалось бы Комиссией и только Комиссией из числа независимых экспертов в сфере аудита и контроля,

– объяснил чиновник на условиях анонимности.

Аудиторский совет будет иметь двойную функцию:

охранять деньги ЕС и прослеживать их путь вплоть до конечных бенефициаров, консультировать в любых системных вопросах Еврокомиссию и украинские власти.

Теперь это предложение должны рассмотреть Европарламент и Европейский Совет. Параллельно с тем начнется диалог с Украиной, которая должна представить План с указанием реформ и инвестиций. Также Еврокомиссия откроет дискуссии для привлечения доноров к вновь созданному механизму. В Брюсселе надеются, что этот механизм будет согласован как можно быстрее.

Конференция по восстановлению Украины продлится 2 дня