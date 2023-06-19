Украина ищет средства для плана Маршалла

Для финансирования первой части "Зеленого плана Маршалла" Украине нужно до 40 миллиардов долларов. Эти средства пойдут на восстановление экономики после полномасштабного вторжения России. Об этом рассказал заместитель главы офиса президента Украины Ростислав Шурма.

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Что такое план Маршалла Речь идет об экономической помощи европейским государствам. А именно тех, кто присоединился к Организации европейского экономического сотрудничества (ОЕЭС). Инициатором программы был госсекретарь США Джорджем Маршаллом после Второй мировой войны. Впоследствии ее приняли в Конгрессе. План Маршалла реализовывался в течение 4 лет – с апреля 1948 по июнь 1952 года. За это время США передали около 13 миллиардов долларов (почти 123 миллиарда по курсу после инфляции) в виде технической и экономической помощи для поддержки восстановления экономики. Данные взяты из Википедии

За данным Всемирный банк, восстановление Украины обойдется в 411 миллиардов долларов. Это втрое превышает ВВП нашей страны.

Что будет восстанавливаться в первую очередь

Первые 40 миллиардов долларов планируют выделить для восстановления металлургической промышленности Украины. Еще в 2021 году этот сектор обеспечивал около 10% украинского ВВП и давал работу около 600 тысяч человек.

Однако на долю промышленности приходится 15% выбросов углерода в стране, поэтому сейчас есть возможность построить отрасль, основанную на возобновляемых источниках энергии.

Если вы должны отстраиваться, то логично отстраиваться "зелеными" методами в соответствии с новыми технологиями... Наше видение состоит в том, чтобы построить в Украине "зеленую" сталелитейную промышленность мощностью 50 миллионов тонн,

– говорит Ростислав Шурма.

Интересно, что по такому плану украинская промышленность может стать самым дешевым в мире поставщиком "зеленой" стали. Это поможет Европе с декарбонизацией, которая стимулируется инвестициями в новые ветровые, солнечные, атомные и гидроэлектростанции.

Привлечь средства для этого планируется созданием коалиции из представителей промышленности, государственного и частного секторов, которые помогут разработать план восстановления. Кроме того, это поможет провести начальные работы по определению масштабов проектов.

Следовательно, подготовительные работы займут 1 – 1,5 года. Но, по словам Шурмы, фактическая постройка начнется только после окончания войны.