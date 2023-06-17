Отметим, что зовут главу ПРООН Ахим Штайнер и встретился с ним глава украинского правительства в субботу, 17 июня. Чиновники обсудили немало важных вопросов, в частности, тему быстрого восстановления и гуманитарного разминирования.
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На что планируют потратить миллиард
Как проинформировал Шмыгаль, среди прочего, на этой встрече была поднята тема поддержки малых и средних предпринимателей, которые потеряли свой бизнес во время войны и хотят начать его с нуля, а также компаний, которые вынуждены были релоцироваться – то есть переехать в другие места.
ПРООН готова помочь в этих вопросах. В частности, готовятся инициативы по обучению и переквалификации предпринимателей, развитию потенциальных экспортных производств. В то же время организация поддержит восстановление энергетической инфраструктуры,
– констатировал премьер.
Вместе с тем, он поблагодарил Программу развития за последовательную помощь Украине с начала полномасштабной войны и за то, что организация способствует восстановлению нашего государства.
Встреча Шмыгаля и Штайнера в Киеве / фото соцсетей премьера
Военная помощь от партнеров: последние новости
- В правительстве Швеции не так давно констатировали, что будут обучать украинских пилотов руководить истребителями Jas 39 Gripen на территории собственной страны.
- Важно, что это одна из составляющих большого пакета помощи, который планирует нам предоставить это государство. Его общую стоимость можно оценить в 230 миллионов шведских крон, что составляет 15,7 миллиона долларов США.
- Кроме того, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин планирует немедленно передать Украине ракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot. По словам чиновника, говорится о 64 единицах этого вооружения.
- Собственно, все это стало известно после встречи партнеров нашего государства в формате "Рамштайн". Итоги этого мероприятия подводил глава оборонного ведомства Украины Алексей Резников.